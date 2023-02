Mur-de-Barrez. L’hôtel de Mandilhac reçoit ses futurs locataires

Il y a quelques jours, la communauté de communes Aubrac Carladez Viadène a proposé aux futurs locataires du Pôle multi-

services implanté à l’Hôtel de Mandilhac, à Mur-de-Barrez, de visiter le chantier en cours. L’occasion, à quelques mois de la réception des travaux prévue en fin d’année, de se projeter dans le site et d’échanger avec Cédric Lacombe, architecte en responsabilité du chantier.

Détaillant les étapes de la réhabilitation, Cédric Lacombe a rappelé qu’elle s’inscrivait dans une ambition aussi forte de valorisation patrimoniale que de performance fonctionnelle (le site est labellisé Bâtiment durable d’Occitanie). Les usagers seront ainsi, dès leur entrée dans les locaux, informés et formés sur les techniques de maîtrise des consommations (chauffage, eau, électricité) et de confort. Les visiteurs ont pu prendre la mesure de l’optimisation des espaces intervenue courant 2022 et ont également proposé au maître d’œuvre des aménagements, notamment sur les zones de rangement ou les circulations à l’intérieur du bâtiment.

La visite a été suivie d’un temps d’échange qui a permis d’identifier les sujets à travailler, comme l’accès au site et la gestion des flux au cœur du bourg-centre.

Le constat de qualité de la rénovation est partagé, de même que l’aspiration à donner vie au futur Pôle multiservices de façon collective. Les premières intentions se dessinent déjà : animations communes, services réciproques, mutualisations des équipements et des espaces…

Une réflexion collective a ainsi permis d’orienter la salle du rez-de-chaussée ouverte sur le patio vers l’accueil privilégié des plus jeunes enfants autour du jeu, sans compromettre la possibilité d’y offrir des expositions ou animations.

Le défi commun reste ambitieux : accueillir et fidéliser les usagers pour conforter la dynamique du centre bourg et y maintenir une vie locale animée.

Au cœur du PMS se retrouveront : Trait d’Union (bureaux et salles de formation), l’association Loisirs et culture en Carladez, la médiathèque et le cœur du réseau de lecture publique en lien avec les bibliothèques communales, France Services, une partie des services de la communauté de communes, un espace jeunes dont l’animation est en construction avec les acteurs locaux, des espaces de réunion et d’accueil, des logements pour les apprentis et jeunes salariés.