Espalion. Match à oublier au plus vite pour les rugbymen battus à Finhan

Ce revers lors d’un lointain déplacement en Tarn-et-Garonne met fin à une belle et longue série de succès.

Les équipiers de Loïc Courtois espéraient profiter de ce match de rattrapage au calendrier (il devait se disputer juste avant la trêve de Noël) pour se rapprocher du leader incontesté de la poule Castelnau-Montratier. Ils ont dû déchanter.

Pourtant leur bonne entame aurait dû se concrétiser par l’ouverture du score si deux ou trois occasions d’essai n’avaient été gâchées par maladresse ou mauvais choix. Profitant du vent et du manque d’engagement de leur adversaire, les locaux allaient ensuite reprendre le jeu à leur compte et profiter des nombreux ballons rendus par l’adversaire pour ouvrir la marque sur pénalité (9e) puis inscrire un essai transformé (28e), avant de se voir accorder un essai de pénalité juste avant la mi-temps (score 17-0).

Malgré l’apport du vent, en seconde période, les Espalionnais ne vont guère faire mieux avec une entame mal négociée qui va se traduire par un nouvel essai des locaux à la 50e portant la marque à 24 à 0. C’est dans la dernière demi-heure du match que l’on va enfin voir les Espalionnais "se réveiller" et, avec l’apport du banc, retrouver leur rugby et prendre enfin le jeu à leur compte comme ils savent si bien le faire à leur habitude. Cette domination sans partage va se concrétiser par deux essais de pénalité accordés par l’arbitre (62e et 73e) ramenant le score à 24 à 14. Malheureusement la fin de match hachée par les locaux en difficulté ne permettra pas de revenir au score un peu plus et d’accrocher a minima le point du bonus défensif.

Un match à oublier et une défaite qui doit servir de leçon pour préparer la venue de Rougier à Perse dimanche prochain avant un difficile déplacement contre Châtaigneraie sur Célé pour clore cette phase de poule du championnat.

Espalion alignait : 1 Veyre, 2. Jacquemet, 3. Chaliez, 4. Artaban, 5. Naudan, 6 Courtois (c), 7. Caliman, 8. Favié, 9. Rouland, 10. Pipier, 11. De Fuentès, 12, Zanhd, 13. Rozières, 14. Raynal, 15. Croizet. Puis Romieu, Palazy, Cécon, Orsal, Cayla, Laborie, Van Herpen.