Revivez les temps forts de la 59e édition du Salon de l'Agriculture.

Les mots d'Elisabeth Borne

En fin d'après-midi, Elisabeth Borne a accordé quelques mots à la presse. La Première ministre s'est d'abord exprimée au sujet de la sécheresse : "j'activerai une cellule d'anticipation dès le mois de mars pour se préparer au mieux aux prochains mois, en tenant compte de la sécheresse des derniers mois, des nappes qui ne sont pas aux niveaux habituels", a-t-elle annoncé. "On est en train de travailler un plan global sur l'eau autour de la sobriété et de l'accompagnement de chacun dans les changements de pratique".

La cheffe du gouvernement a également abordé la question des phytosanitaires. "Il y a eu beaucoup d'émotion suscitée par l'interdiction récente d'un certain nombre de molécules", a reconnu Elisabeth Borne. "Il faut que l'on accélère la recherche, que l'on consacre davantage de moyens pour chercher des alternatives à la fois chimiques, mais aussi accompagner les changements de pratique." Pour la Première ministre, c'est "une nouvelle approche : plus d'anticipation, plus d'innovation et plus d'accompagnement".

La jeunesse au pouvoir

Les jeunes du lycée La Cazotte de Saint-Affrique, en licence ovine, participent à l'organisation de ce concours général agricole. La relève est en place !

Les élèves du lycée La Cazotte de Saint-Affrique, en licence ovine, participent à l’organisation du Concours général agricole du #Salondelagriculture #Aveyron pic.twitter.com/zqd7Me3rny — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) February 27, 2023

Les bêtes de l'Aveyron entrent en piste

Les bêtes de l'Aubrac se préparent au concours général agricole :

Les éleveurs de la race aubrac présentent leurs meilleurs animaux pour le Concours général agricole du #Salondelagriculture à #Paris #Aveyron pic.twitter.com/eWrCvh2PA1 — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) February 27, 2023

C'est quoi le Concours général agricole ? Comme aux Jeux Olympiques, des médailles d'or, d'argent et de bronze sont attribuées aux meilleures productions agricoles du territoire national. Des diplômes et des prix, dont le fameux Prix d'Excellence, sont également distribués. La phase finale du Concours général agricole se joue toujours durant le Salon de l'Agriculture à Paris, après une phase de présélection en région. Il existe quatre concours en un seul : animaux, produits, vins et jeunes professionnels. Ces quatre concours sont eux-mêmes divisés en plusieurs catégories. Les récompenses sont discernées sur plusieurs jours.

Un petit tour sur le stand Roquefort

Les agriculteurs aveyronnais donnent leurs premières impressions sur le salon. Rencontre avec Anthony Soulié, éleveur de brebis lacaune, qui est présent sur le stand Roquefort :

Anthony Soulié, éleveur de brebis lacaune et présent sur le stand #roquefort revient sur ce #Salondelagriculture à #Paris qui démarre fort ! pic.twitter.com/bm87P8FfV3 — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) February 27, 2023

Le programme de la visite de la Première ministre

Élisabeth Borne devrait rester toute la journée au salon. Elle a commencé en s'arrêtant au stand dédié aux Outre-Mer en compagnie du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Les stands régionaux sont à la suite du programme pour la matinée.

Un déjeuner attend la Première ministre avec les organisations professionnelles agricoles. Des échanges sont attendus concernant les alternatives aux principaux produits phytosanitaires, ainsi qu'autour de l'inflation et la hausse du coût de l'énergie.

L'après-midi, Elisabeth Borne prendra part à une table ronde avec des acteurs de la planification écologique. Elle pourrait prendre la parole face à la presse à ce moment pour faire part des pistes du plan sur les pesticides.

L'aligot nourrit le Salon

Élisabeth Borne est arrivée au salon

La Première ministre est arrivée ce matin au Salon de l'Agriculture peu après 10 heures.

\ud83d\udd34 Suivez la visite d'Élisabeth Borne au Salon de l'agriculture https://t.co/soJmXd1tPO — BFMTV (@BFMTV) February 27, 2023

Pourquoi l'Aveyron n'occupe pas son célèbre stand ?

L'Aveyron a traditionnellement une place de choix à l'entrée du salon, dans le hall 1, avant un désaccord avec l'organisation y a mis fin. Les Aveyronnais ont été sommés de déménager dans le hall 3 mais ont refusé.

"L'Aveyron n'a rien à faire dans le hall 3, celui des régions", avait confié le président de la chambre d'agriculture, Jacques Molières. "Mais on préfère laisser la place à Lidl ou à Mcdo. C'est une question de choix".

Malgré le différend entre les agriculteurs et l'organisation du salon, les Aveyronnais ne boycottent pas l'événement pour autant et sont bien présents jusqu'au 5 mars. Des exposants du département ont leur place dans le salon, et des représentants des filières de l'Aveyron campent toujours le hall 1.

Les Aveyronnais sont bien là

Si l'Aveyron n'occupe pas son stand traditionnel dans le hall 1, ses produits ne sont pas absents du salon. Les représentants de la race Aubrac sont notamment de la partie, 16 bêtes vont participer au concours général agricole. Un rendez-vous que les Aveyronnais n'ont jamais manqué depuis 1986.

Élisabeth Borne attendue sur le salon

La Première ministre, Elisabeth Borne, est attendue sur le salon ce lundi 27 février 2023. Elle pourrait préciser davantage le "plan de sobriété sur l'eau" évoqué par Emmanuel Macron ce week-end pour faire face à une sécheresse inédite en France.

Cette visite portera également le thème des pesticides, et sur le plan lancé pour trouver des alternatives aux principaux produits phytosanitaires.

Alors que le projet de réforme des retraites est toujours débattu à l'Assemblée nationale et va arriver dans les mains du Sénat, il est probable que la Première ministre soit interpellée sur le sujet.

Un plan pour anticiper la sécheresse

Emmanuel Macron a appelé, devant les agriculteurs, à un "plan de sobriété sur l'eau" alors que le pays connaît un hiver historiquement sec. La France n'a pas connu une seule journée de pluie en 32 jours entre janvier et février.

"On sait qu'on sera confronté comme on était l'été dernier à des problèmes de raréfaction (d'eau): plutôt que de s'organiser sous la contrainte au dernier moment avec des conflits d'usage, on doit planifier tout ça", a déclaré le président de la République.

Un plan de sobriété devrait être présenté avant le printemps 2023.

Emmanuel Macron en visite la première journée

Le Salon de l'Agriculture a été inauguré avec la visite du président de la République, Emmanuel Macron, samedi 25 février 2023. Un marathon d'environ 12 heures pour le chef de l'Etat chahuté par des militants écologiques ainsi que le sujet du projet de réforme des retraites.

Bonjour à tous

Bonjour à tous, et bienvenus sur notre direct de la 59e édition du Salon de l'Agriculture. Résultats de concours, stands aveyronnais, visite d'Elisabeth Borne... Nous allons suivre l'événement tous ensemble !