Ségur. La nouvelle école livrée en janvier 2024

La première pierre de la nouvelle école de Ségur a été posée le 17 février, en présence de la sous-préfète de Millau, du président du Département, de la représentante de la Région, des élus de la communauté de communes et de Ségur, des enfants de l’école et des parents d’élèves.

Ce projet très important pour la commune et l’équipe municipale a vu le jour dès les premiers mois du mandat.

Il a été confié dans un premier temps aux services d’Aveyron Ingénierie qui ont préparé le concours d’architecture. La réponse apportée par le cabinet d’architecture et le bureau d’étude correspond en tout point aux demandes des élus. Ce bâtiment est vertueux en matière d’économie d’énergie par l’utilisation d’un chauffage géothermique, de l’isolation renforcée et de l’emploi de matériaux biosourcés et locaux. Son aspect est en harmonie avec l’architecture locale du Lévézou.

Ce projet est le résultat de l’implication de tous les élus. Il concourt au dynamisme du village en tant qu’élément essentiel de la vie de Ségur.

Il permet un bien meilleur accueil des enfants dans des locaux adaptés à leur usage.

Ce bâtiment est fonctionnel par sa taille, son implantation et sa conception. La réflexion menée par le concepteur va dans ce sens et à permis de générer un bâtiment lumineux tenant compte des contraintes climatiques et d’exposition.

Ce projet a vu les premiers travaux débuter en octobre 2022 pour une livraison prévue pour janvier 2024.