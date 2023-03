Brommat. Les "bébés nageurs" de retour

Le Relais petite enfance (RPE) en Aubrac Carladez et Viadène avec le centre Natura bien être de Pleau-Brommat ont proposé dernièrement un atelier "bébé nageur" à destination des parents et des assistantes maternelles et pour le plus grand plaisir des tout-petits.

Les "bébés nageurs" sont des nourrissons qui apprennent notamment à contrôler leur respiration lorsqu’ils sont immergés. Ces séances ont pour objectif de familiariser les bébés et les jeunes enfants (moins de 4 ans) avec le milieu aquatique ce dernier favorisant l’éveil moteur et sensoriel des bébés et permet à ceux-ci de découvrir de nouvelles sensations et de se sentir à l’aise dans le milieu aquatique. Quoi de mieux en effet pour les jeunes enfants d’apprendre les plaisirs de l’eau dans les bras de papa ou maman ?

Parents et enfants partagent un moment unique de complicité le tout en profitant du matériel de Natura bien être (toboggan, tapis, flotteurs…). Un temps très apprécié de façon générale et très ludique.

Une autre date est proposée, le lundi 24 avril de 10 heures à 11 heures. Inscriptions auprès d’Ingrid Laigle animatrice du Relais petite enfance au 07 87 52 83 79 ou ramp@ccacv.fr