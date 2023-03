Bientôt votre smartphone rechargé en seulement 5 minutes ?

(ETX Daily Up) - Le constructeur chinois Xiaomi a fait la démonstration d'une charge complète d’un smartphone en moins de 5 minutes, une grande première. Cela a été rendu possible grâce à un prototype de chargeur d'une puissance inédite de 300 W, qui sera peut-être prochainement déployé sur certains futurs modèles, une fois cette solution parfaitement sécurisée.

La compétition est de plus en plus féroce entre les constructeurs chinois, dans la course à la recharge la plus rapide. Xiaomi prend désormais l'avantage sur Realme, Vivo ou encore OnePlus avec ce prototype de chargeur de 300 W capable de recharger entièrement un smartphone en un peu moins de cinq minutes. Cette performance a été réalisée sur un Redmi Note 12 Pro+ modifié, doté exceptionnellement d'une batterie de 4100 mAh.

Une telle puissance n'est cependant pas sans poser de soucis de sécurité. C'est pourquoi Xiaomi compte intégrer une cinquantaine de fonctionnalités dédiées pour surveiller la tension ou la température de l'appareil et ainsi parer à tout risque de surchauffe dangereuse. Toujours selon Xiaomi, un futur chargeur ultra-puissant ne devrait pas forcément être plus grand que ce qui se fait aujourd'hui en 210 W, une puissance de recharge disponible sur le Redmi Note 12. Ce modèle est actuellement celui qui se recharge le plus rapidement sur le marché, en seulement 9 minutes. Le prochain Realme GT Neo 5 devrait faire au moins aussi bien avec son chargeur d'une puissance de 240 watts.

Les constructeurs chinois sont dans ce domaine très en avance sur ce que proposent Samsung ou encore Apple, qui continuent à privilégier des chargeurs de respectivement 45 et 30 W. Ce n'est d'ailleurs pas forcément un mauvais choix de leur part, sachant que plus la puissance d'une charge est importante et plus la durée de vie de la batterie et son nombre de cycles de charge s'en trouvent affectés. Si, sur le papier, cette technologie est donc terriblement excitante, elle comporte néanmoins un risque, celui de dégrader plus rapidement la batterie de son smartphone.