Luc-la-Primaube. Le perce-neige toujours là et à l’heure

La météo de ces derniers jours annonce, en effet, fièrement l’arrivée du printemps dans quelques semaines. C’est visible dans les sous-bois qui sont tapissés de perce-neige qui annoncent presque la fin de la saison froide. Mais ne nous faisons pas prendre à leur chant de sirènes. En mars, l’hiver n’est pas complètement fini ! Il peut être ingrat et revenir sans prévenir. Les gelées et la neige n’ont pas dit leur dernier mot. Si petits et si frêles, les perce-neige qui dodelinent de leurs petites clochettes si caractéristiques, nous réchauffent le cœur. Elles cachent leur joli minois en regardant vers le sol. La plus courante est celle des sous-bois, la sauvageonne. Elle a une variante double, très florifère également et dont la clochette ressemble à un tutu de danseuse avec ses jupons. C’est donc le moment d’arpenter les chemins de la commune qui traversent les bois pour partir à la rencontre de ces jolies petites fleurs blanches.