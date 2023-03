Malgré l'inflation, les Français continuent d'acheter des fruits et des légumes, mais sans label

(ETX Daily Up) - Malgré le contexte de flambée des prix de l'alimentaire, les fruits et légumes ne font pas les frais des arbitrages des Français. Pour continuer à en manger, les consommateurs préfèrent sacrifier le choix d'un label ou de l'origine France.

Alors que l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) alertait la semaine dernière sur l'augmentation de l'obésité chez les jeunes adultes, on aurait pu craindre que l'inflation détournerait les consommateurs des fruits et légumes. Ceux-ci sont bien souvent ancrés comme des aliments coûtant plus cher que des produits transformés. En 2020, l'institut de santé belge Sciensano avait d'ailleurs étayé l'idée que l'alimentation saine était moins bon marché que le régime alimentaire ultra-transformé.

Néanmoins, le baromètre annuel publié par FranceAgrimer et Interfel, l'interprofessionnel des fruits et des légumes, réalisé par l'institut CSA Research, vient défaire ce qui aurait pu être pris pour une logique. La quasi-totalité (96%) des Français disent continuer à en manger. Les consommateurs ont pourtant bien repéré la hausse des prix : 86% l'ont constaté pour les légumes et 85% pour les fruits. Mais cela n'empêche pas 80% des répondants de maintenir leurs dépenses sur ce poste.

Finalement, ce constat est en cohérence avec ce que révèle le baromètre de l'Agence bio, qui fait le point chaque année sur la perception des aliments issus de l'agriculture biologique auprès du grand public. Dans cette vaste étude menée auprès de 4.000 personnes, on apprend en effet que la part des Français maintenant leurs achats de produits frais reste stable entre 2021 et 2022 (47%). En revanche, les consommateurs revoient leurs habitudes en matière de gaspillage alimentaire (46% contre 40% en 2021) tandis que 33% des Français révèlent réduire leur consommation alimentaire. Ils n'étaient que 15% en 2021 ! Le budget alimentation en fait clairement les frais avec un recul des dépenses, opéré par 29% de répondants. Conformément aux derniers chiffres publiés à propos de la baisse des ventes de produits bio, les Français confirment avoir diminué leurs achats (23% contre 40% en 2021).

La stratégie pour continuer de manger des fruits et des légumes

En réalité, les Français semblent avoir mis en place des arbitrages pour continuer de mettre salades et carottes dans leur panier. D'abord, ils n'en mangent pas nécessairement tous les jours. A peine plus de la moitié (53%) croque dans une pomme ou un concombre chaque jour, alors qu'ils étaient 59% l'année dernière. Sinon, de la même manière que les consommateurs descendent en gamme dans leur choix de produits, pour préférer par exemple les premiers prix quand ils avaient l'habitude de marques de distributeur (ce que l'on appelle le "trading down"), ils opèrent le même raisonnement pour maintenir leur consommation de fruits et légumes. Et cela se réalise au détriment des labels, de l'origine France ou des circuits courts. La stratégie n'est pas anecdotique car 46% des Français confient y avoir recours. Par ailleurs, ils utilisent le même subterfuge qu'avec le reste des affaires dans le caddie : 66% des répondants comparent les fruits et légumes entre eux en rayons, sinon entre les points de vente, pour repérer l'endroit où ils pourront faire le plus d'économies.

Même au rayon des fruits et légumes, les Français gardent en tête la situation économique actuelle, au point d'envisager le prix comme un critère d'achat au moins aussi important que l'aspect des produits ! Combien de temps maintiendront-ils leurs achats ? La question mérite amplement d'être posée puisque pas moins de 63% se disent inquiets - et 19% très inquiets, de ne pas pouvoir continuer à en manger au cours des prochains mois en raison de l'inflation.

*Cette étude CSA Research a été menée du 24 novembre au 2 décembre 2022, auprès de 1 005 individus représentatifs de la population française âgés de 18 ans et plus.

*Le baromètre de l'Agence Bio, réalisé par l'ObSoCo, a été réalisé auprès d'un échantillon de 4.000 personnes, représentatif de la population de France métropolitaine âgée de 18 à 75 ans.