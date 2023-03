Villefranche-de-Rouergue : quand la boue valant de l'or profite aux agriculteurs locaux

Avec le nouveau plan d’épandage, la commune renforce son engagement en direction de ses agriculteurs.

Ce mercredi 1er mars, le maire de Villefranche-de-Rouergue, Jean-Sébastien Orcibal et son premier adjoint, Jean-Claude Carrié, notamment en charge des questions liées au traitement des eaux usées ont présenté, à la station d’épuration, les serres solaires de séchage de boues ainsi que le process de soutien aux agriculteurs de la commune via le nouveau plan d’épandage.

Nouveau plan d'épandage

L’occasion de présenter le nouveau plan d’épandage des boues d’épuration produites après séchage solaire en présence de cinq nouveaux agriculteurs villefranchois qui ont décidé de s’inscrire dans cette démarche novatrice et fédératrice. La nouveauté réside aujourd’hui dans le fait que, pour la première fois depuis le lancement du principe d’épandage des boues, la grande majorité concernera des terrains exploités par des agriculteurs de la commune. "Jusque-là, rappelle Jean-Claude Carrié, les agriculteurs qui en bénéficiaient résidaient sur le territoire mais pas sur la commune de Villefranche-de-Rouergue." Ainsi, la Ville peut se féliciter de son bilan carbone avec l’utilisation de serres solaires et moins de transports.

200 000 € pour 200 tonnes

En dehors de l’argument écologique, ce nouveau plan d’épandage est aussi économique. En effet, avec les nombreuses crises, la boue vaut désormais de l’or. "Financièrement, l’aide apportée grâce à la valorisation des boues de la station d’épuration sur leurs terres est de l’ordre de 200 000 euros pour 200 tonnes, ce qui va donner un coup de pouce non négligeable à nos agriculteurs et un engagement fort de la collectivité à leur égard", ajoutait le premier adjoint. "Avec l’inflation, les produits pour engrais ont vraiment augmenté. À l’invitation de la municipalité avec Suez [exploitant de la station d’épuration, NDLR] et Vald’Oc [spécialisée dans le conseil en valorisation des déchets organiques, NDLR], j’ai pu découvrir que les boues et la réglementation avaient vraiment évolué. Ça n’a rien à voir en termes de qualité. En plus de cela, la boue et l’épandage sont gratuits, il y avait un coup à jouer", expliquait Sébastien, l’un des nouveaux agriculteurs bénéficiaires sur Villefranche-de-Rouergue. En effet, l’épandage de boues se fera gratuitement pour ces professionnels. Un gain de temps et d’argent : "un plan tout bénef’" pour les agriculteurs.

Pour mémoire, en 2022, la campagne d’épandage a permis de valoriser en agriculture 75 tonnes de boues épandues sur 29 hectares. "Nous sommes montés d’un sacré cran", insiste Jean-Claude Carrié en rappelant que 132 tonnes ont été stockées pour être épandues en 2023..