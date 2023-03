Espalion. Thibault Beluffi entouré par la solidarité de Huit de Cœur

L’association Huit de Cœur, crée en 2014, apporte son aide à ce jeune handicapé Saint-Cômois.

A l’issue de son assemblée générale le comité des Fêtes de Saint-Côme a remis un chèque à l’association Huit de Cœur, qui apporte son aide à la famille de Thibault Beluffi, atteint par la myopathie de Duchenne.

Thibault Beluffi aura 20 ans à la fin du mois de mars. Ce jeune Saint-Cômois, handicapé depuis l’enfance par la dystrophie musculaire de Duchenne, est contraint de vivre en fauteuil roulant.

C’est pour alléger un peu les charges induites par la maladie que l’association a été créée, en 2014, par les copains du club de quilles de Sébazac, où évoluait à l’époque Philippe, le papa de Thibault. C’est d’ailleurs le Bozoulais Christophe Recoules, quadruple champion de France sous le maillot de Sébazac, qui est président de Huit de Cœur. Depuis bientôt dix ans, l’association permet à Thibault d’avoir un peu d’autonomie, notamment grâce à son fauteuil, qui nécessite d’être entretenu. Depuis 2015, le Comité des fêtes fait participer les Saint-Cômois en collectant 1 euro sur le repas du dimanche soir de la fête. Vendredi, c’est un chèque de 1 178 euros qui a été remis à Huit de Cœur, correspondant aux fêtes de 2019 et de 2022.

Un geste qui touche forcément la famille de Thibault, dont le grand-père, le papa de Martine, André Rous, fondateur du Comité des fêtes en 1977, en a été le président durant plus de 20 ans. Martine, Philippe et Thibault, au nom de l’association, ont chaudement remercié les présidents Alex Capelle et Joris Revel, ainsi que tous les membres du Comité, qui les ont invités à partager leur repas.

NB : Vous pouvez retrouver Thibault sur sa page Facebook "Météo Nord-Aveyron Thibault Beluffi".