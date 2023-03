Grosses pluies et hausse des températures jusqu'à 25°C : un "défilé de perturbations" prévu cette semaine

Météo France parle d'une "rivière atmosphérique", qui va grandement contribuer au retour de la pluie ces prochains jours, ainsi qu'à la hausse des températures.

Le retour tant attendu de la pluie est là. Dès mardi 7 mars 2023, "deux perturbations pluvieuses aborderont le pays", l'une par le nord et l'autre par le sud depuis le Golfe de Gascogne, indique Météo France.

Mercredi 8 mars, une nouvelle perturbation pluvieuse devrait apporter "une dizaine de mm de pluie, parfois plus de 20 mm, ce qui constitue un arrosage très convenable pour un mois de mars". La pluie était très attendue cette année à la sortie d'un hiver historiquement sec et doux. Nous avons notamment connu une période de 32 jours sans pluie entre le 21 janvier et le 21 février, l'hiver 2023 devient le 9e moins arrosé depuis 1959.

A lire aussi : Météo : l'épisode de sécheresse en France égale un record historique, toutes saisons confondues

En fin de semaine, la rivière atmosphérique (nom donné aux corridors d'air humide d'origine subtropicale qui véhiculent de grosses quantités d'eau atmosphérique) va apporter des pluies très fortes localement dans l'est du pays tout en faisant grimper les températures dans le Sud. On pourrait franchir les 20°C en Occitanie voire les 25°C le long de la Méditerranée.

Quel temps en Occitanie ?

Toute l'Occitanie devrait être visitée par la pluie dès mardi, selon les prévisions de Météo France. De la neige sera même attendue sur les hauteurs de l'Aubrac en Aveyron, autour de Laguiole. Côté températures, on ne dépassera pas les 12°C à Montpellier (Hérault), 9°C à Toulouse (Haute-Garonne) et Albi (Tarn) et les 6°C à Rodez.

La pluie de retour partout en Occitanie ce mardi. Capture - Météo France

La région sera en revanche coupée en deux, mercredi 8 mars. La pluie continuera de tomber en Aveyron, dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot et la Lozère. Tandis qu'aux pieds des Pyrénées et sur le littoral méditerranéen, le soleil devrait faire son retour et les températures vont grimper en flèche : 18°C sont attendus l'après-midi à Toulouse, 20°C à Tarbes (Hautes-Pyrénées), et 18°C à Carcassonne (Aude).

L'Occitanie sera coupée en deux mercredi. Capture - Météo France

Grosses pluies la nuit de vendredi

Les températures stationneront entre 10°C et 15°C jeudi 9 mars, alors que la pluie recouvrira la totalité de l'Occitanie une fois encore.

Mais le gros de l'épisode pluvieux interviendra dans la soirée de vendredi. Un déluge pourrait bien tomber sur l'Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, la Lozère et le nord de la Haute-Garonne dans le secteur de Toulouse. Les pluies fortes battront jusqu'au matin de samedi.

Des pluies violentes battront le nord de la région dans la nuit de vendredi. Capture - Météo France

Selon les premières prévisions de Météo France, le ciel devrait se dégager sur l'ensemble de la région pour un retour du soleil jusqu'à dimanche.