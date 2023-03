Coubisou. Le concours de belote de Sébrazac Initiative a réuni 48 équipes

L’association Sébrazac Initiative organisait dernièrement un concours de belote à la salle des fêtes du village. Pas moins de 48 équipes se sont inscrites pour en découdre autour du tapis vert.

Une ambiance familiale, le bonheur de jouer et de se retrouver, une organisation parfaite ont fait de cette soirée jeu un vrai succès. Joueurs et organisateurs étaient satisfaits !

À l’issue des quatre parties de 10 donnes, le résultat était proclamé.

Voici le podium de la soirée : 1. Michel et Maurice emportent les jambons avec 4 531 points ; 2. Janeth et Henri gagnent les corbeilles rouergates avec 3 916 points ; 3. Christine et Sophie repartent avec les Roquefort pour leurs 3 898 points.