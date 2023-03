Luc-la-Primaube. Des temps de partage organisés entre la micro-crèche et la maison Sainte-Anne

Dans le cadre de la volonté d’ouverture de la micro-crèche l’Île aux Etoiles au monde extérieur pour que les enfants découvrent l’environnement dans lequel ils évoluent, l’équipe a mis en place un projet intergénérationnel avec la Maison Sainte-Anne à La Primaube afin de proposer des temps de partage pour nouer des liens entre les jeunes enfants et les personnes âgées. La proximité des structures est un atout essentiel à la mise en place de ce projet. Renforcer le lien social et lutter contre l’isolement passent par la rencontre des générations. Pour un public de jeunes enfants, les enjeux sont aussi importants : développer ce concept dès le plus jeune âge, c’est donner aux enfants le sens de leur appartenance à une communauté d’âge au sein de laquelle ils construiront leur avenir. C’est aussi leur permettre de construire une partie de leur identité historique et sociale et de retrouver les notions de respect et de tolérance, quelquefois oubliées. Un des principaux défis de ce projet n’est pas d’intégrer des aînés à la crèche, mais de créer un véritable lien : il s’agit de développer un sentiment d’appartenance, afin qu’enfants, parents, personnes âgées et professionnels cheminent ensemble vers des objectifs communs qui permettent de vivre des expériences et des échanges variés, des rencontres riches, par lesquelles les tout-petits acquièrent un regard bienveillant sur la vieillesse et profitent de l’attention débordante de ces papis et mamies qui ne demandent qu’à les voir s’éveiller. Il a été ainsi convenu avec la directrice et les animatrices de Sainte-Anne une rencontre bimensuelle : à chacun son tour, l’on se déplacera dans chacun des établissements. A travers le partage d’une activité, l’objectif est d’être ensemble dans un espace de convivialité.

Le lundi 27 février de 15h30 à 16h30, les enfants sont allés partager le goûter avec les habitants de la Maison Sainte-Anne afin de faire connaissance et le lundi 13 mars de 10 heures à 11 heures, certains d’entre eux viendront partager une activité à la crèche.