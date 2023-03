Espalion. Quand le temps est beau, tout va !

Durant ces vacances d’hiver, le temps a connu des hauts et des bas, et ses humeurs ont dicté la fréquentation, à l’extérieur, des lieux de loisirs. Vendredi après-midi, la température était douce, et le soleil illuminait l’aire de jeux pour enfants au Foirail. Parents et enfants : il y avait beaucoup de monde, sur les bancs, mais aussi sur les balançoires, le bateau de corsaires et son toboggan… L’occasion d’un grand bol d’air avant la reprise de l’école cette semaine. Quant au terrain de basket ou football adjacent, il a souvent été utilisé par les adolescents durant ces quinze jours.