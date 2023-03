Belcastel a été sélectionné pour la 12e édition du "Village préféré des Français 2023", présentée sur France 3 par Stéphane Bern, pour représenter la région Occitanie. Au total, en France, 14 candidats sont en lice. Les votes sont ouverts jusqu'au 10 mars pour soutenir le village de son choix.

Dans le cadre de l'émission "Le Village préféré des Français 2023", Belcastel représentera l'Aveyron et l'Occitanie.

Fin des votes le 10 mars

Les votes prennent fin vendredi 10 mars 2023. Le résultat sera, par la suite, dévoilé lors de la diffusion de l'émission. Pour voter, il suffit d'aller sur ftvetvous.fr/levillage ou téléphoner au 32 45 (0,80 € / minute + prix d’un appel).

Le concours du village préféré des Français est de retour \u2757

Pour cette nouvelle édition, Belcastel, en Aveyron, représente les couleurs de l’Occitanie \ud83d\udd34?

Soutenez-le jusqu’au 10 mars \ud83d\udc47https://t.co/jT6IL3lkNY pic.twitter.com/0lbXZhU4Wm — Région Occitanie (@Occitanie) February 27, 2023

Centre Presse Aveyron est allé à la rencontre des habitants et des commerçants de ce petit village ont livré leurs ressentis en vidéo :



Classé Plus beau village de France

Classé Plus beau Village de France depuis 1990, ce petit village aveyronnais restauré par Fernand Pouillon dans les années 1970 a su, au travers des années, séduire petits et grands, grâce notamment au château de Belcastel et ses expositions d’art contemporain de qualité, ses événements en nombre (concerts, festival de Théâtre, marchés nocturnes…), ses artisans d’art et sa gastronomie de renommée mise en lumière par le restaurant du Vieux-Pont (1 étoile au Guide Michelin).