Brommat. Au stockfisch du club des Amis

Pour leur première sortie de l’année les Amis de Brommat, en compagnie d’autres clubs d’aînés ruraux se sont rendus dans l’Ouest Aveyron pour une sortie gastronomique et musicale à Asprières au restaurant Champagne où dans un cadre authentique dominant la vallée du Lot ils ont dégusté le fameux stockfisch qui est généralement du cabillaud séché provenant de Norvège et utilisé dans la recette de l’estofinade, spécialité de l’Ouest Aveyron. On peut être surpris de voir du poisson de Norvège dans une spécialité aveyronnaise ! C’est grâce à la rivière Lot que le stockfisch est arrivé en Aveyron. Dans le temps, les bateliers remontaient le cours de cette rivière pour se rendre à Bordeaux amener le fromage et autres denrées locales et ramenaient entre autres le stockfisch.

Après avoir fait honneur au repas qui s’est déroulé dans une ambiance festive, les plus courageux ont regagné la piste de danse pour un après-midi dansant animé par le talentueux Gilles Saby et son orchestre.

Le temps passant vite, il fallait songer à regagner le Carladez. Tous les participants ont été ravis de cette journée et se disent prêts à repartir.