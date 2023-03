Réforme des retraites : Emmanuel Macron a répondu aux syndicats, qui souhaitaient le rencontrer

Interpellé par une intersyndicale toujours aussi fermement opposée au projet de loi sur les retraites, Emmanuel Macron a répondu dans une lettre.

Alors que six journées de mobilisation ont eu lieu dans le pays depuis le début d'année et que la réforme des retraites unit toujours une intersyndicale déterminée à faire tomber le projet de loi, les différentes organisations syndicales en appelaient à Emmanuel Macron.

Elles ont, en effet, sollicité le président de la République et demandé qu’une rencontre puisse se faire avec le chef de l'Etat. Dans une lettre qu'ont pu se procurer nos confrères de TF1, ce dernier a apporté une réponse à l'intersyndicale.

DOCUMENT TF1/LCI La lettre du Président de la république à l’intersyndicale . Pas de rencontre proposée cc @TF1Info pic.twitter.com/STS1V12Wmh — Marie Chantrait (@mchantrait) March 10, 2023

"La nécessité d'une réforme"

Dans un courrier de deux pages, le président de la République a rappelé des éléments de contexte, soulignant "les déficits durables et grandissants auxquels notre système de retraite va faire face dans les années à venir alors que notre pays dépassera les 20 millions de retraités. De même, le conseil supérieur des retraites a également rappelé la nécessité d'une réforme pour assurer la pérennité".

Un ensemble de constats qui a amené Emmanuel Macron "à présenter devant les Français le choix clair de travailler un peu plus longtemps, en épargnant les fragiles et en veillant à ne pas pénaliser ceux qui ont commencé à travailler tôt ou ont les métiers les plus difficiles".

Et ce, selon le chef de l'Elysée, "plutôt que de baisser les pensions, d'augmenter les impôts ou de faire porter le fardeau financier des retraites à nos enfants et petits enfants".

"Nombreuses évolutions et avancées"

Le président de la République ajoute que des "concertations" ont été menées par la Première Ministre et le Ministre du Travail, Elisabeth Borne et Olivier Dussopt. "De nombreuses évolutions ont été apportées (...), de nombreuses avancées ont été réalisées, y compris sur la question de l'âge légal en renonçant de le porter à 65 ans."

Emmanuel Macron rappelle qu'actuellement, le projet de loi "est débattu au Sénat. Les parlementaires représentent la pluralité des opinions de notre société, sans doute plus que jamais. Le nombre de jours de débat au Parlement a d'ores et déjà dépassé celui des réformes de 2010 et de 2014".

"Des manifestations dans un esprit de responsabilité qui vous honore"

À plusieurs reprises, le chef de l'Etat passe en revue l'action des syndicats : "vous exprimez avec force votre désaccord avec ce projet de loi et avec organisé des manifestations dans un esprit de responsabilité", leur dit-il. Ou encore : "je ne sous estime pas le mécontentement dont vous vous faites le porte-parole, comme les angoisses exprimées par de nombreux Français inquiets de ne jamais avoir de retraite".

Mais comme le mentionne Emmanuel Macron, "le Gouvernement n'est pas resté silencieux, et j'ai moi-même répondu aux questions des Français à ce sujet à plusieurs reprises sur le terrain, y compris récemment".

Pas de proposition de rencontre

Si le président de la République a insisté sur l'aspect décisif du contexte actuel, en martelant que "nous vivons des temps exceptionnels et qu'il nous faut répondre aux défis immenses qui sont devant nous", il termine son message sans donner suite à la demande de rencontre émise par l'intersyndicale.