Basket-ball : Rodez trop fort pour Toulouges

Troisième victoire de rang pour le Rodez basket Aveyron qui s’est imposé 99-74 face à Toulouges, ce samedi soir pour le compte dela 20e journée de Nationale 3.

Au gymnase Ginette-Mazel, les hommes de Matija Sagadin n’ont laissé aucune chance aux Toulougiens. En effet, les Ruthénois ont réalisé un début de match quasi-parfait en étouffant leurs adversaires, que ce soit en défense ou en attaque. Notamment grâce à l’inarrêtable Lucas Guirao, auteur de 27 points en première période sur 34. "On a mis une grosse intensité d’entrée, on savait qu’en face c’était une équipe très physique. On ne s’est pas laissé laisser prendre au piège", témoignait Matija Sagadin.

En deuxième période, les rouge et jaune n’ont pas lâché. Ils ont continué de développer leur jeu tout en maîtrisant leur sujet. Malgré les absences de Dolapo Gaji, dont la licence n’est plus valable à cause d’une OQTF, et de Valentin Gelin, blessé, les Ruthénois ont fait preuve de caractère pour décrocher ce succès à domicile. Et une belle victoire qui satisfait l’entraîneur : "C’est une victoire d’équipe, toute la semaine on nous a dit que ça allait être dur sans Gelin et sans Gaji. Mais je suis très fier des gars parce qu’ils ont montré qu’on est une équipe soudée, qui a du caractère et qui est au niveau."