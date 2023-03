Littérature : "Un Aveyronnais en 14-18", ou le quotidien d'un médecin dans les tranchées de la Grande guerre

Le dernier livre de Pierre Gintrand, à la fois roman et chronique de guerre, relate l’histoire d’un médecin aveyronnais pendant la Première Guerre mondiale.



"Tout est vrai dans le livre. Les faits ont juste été romancés, explique l’auteur, qui a mis longtemps avant de se décider à livrer cet ouvrage. La réunion des documents nécessaires a pris du temps. Comment allier les faits de guerre et l’histoire d’une personne en temps de guerre ?"

Le docteur Éloi, héros de "Un Aveyronnais en 14-18", a vraiment existé (sous un autre nom), comme tous les aspects de sa vie de médecin de famille : méthodes thérapeutiques, connaissance profonde et familière de la clientèle à laquelle il rend aussi des services, confiance réciproque, dévouement, déplacements…

Reconstitution du premier quart du XXe siècle

Tout y est, avec une précision qui démontre l’exploration par l’auteur de sources locales et la science intime des rues et des chemins, des personnages et de leur mode d’existence, des ruisseaux et des événements, de la société et des moyens de transport. Au roman de cette vie de médecin, que l’on comprend à travers la correspondance de Jean Éloi avec son épouse, sa famille et ses amis rencontrés au front, s’ajoute un deuxième volet : la guerre, au milieu de laquelle le major se débat, avec les moyens du bord, pour soulager toute la souffrance physique, réparer les dégâts subis par les corps, apporter aux mourants l’aide d’une présence fraternelle.

L’auteur met dans le récit toute son émotion, fuit le réalisme choquant en lui substituant des descriptions, des relations où l’évacuation, pour être discrète, n’en est que plus prenante, plus poignante. Plus qu’un roman, il y a dans ces pages une reconstitution de la vie dans le premier quart du XXe siècle.

Le livre est disponible à la maison du livre, au centre culturel Leclerc, à Bozouls et dans tous les salons du livre. Contact : pierre.gintrand@orange.fr