Calmont. Un carnaval sous le signe de l’eau

L’école Marie-Emilie a choisi comme fil rouge de l’année de travailler sur le thème de l’eau. Et le carnaval n’a pas fait exception.

Tous les enfants se sont vêtus d’un déguisement sous le signe de l’eau.

Dans ce défilé il y avait des marins, des pirates, des nuages, des pêcheurs, des gouttes d’eau, des sirènes, des méduses et même le capitaine Hadoc, etc…

Ce joyeux cortège a d’abord traversé le centre de soins "Les Tilleurs" avant de se rendre à l’Esat où les travailleurs les ont accueillis avec émerveillement sans oublier le directeur et les responsables des divers ateliers. Une petite balade dans le village et les résidents de l’Ehpad Sainte-Marthe se sont rassemblés sur le balcon pour manifester leur joie de voir tout ce petit monde coloré. Il faudra avoir un peu de patience avant que cet établissement permette des rencontres physiques entre les personnes âgées et les enfants. La visite à l’Ehpad Marie-Immaculée a été très appréciée par les résidents et le personnel soignant. L’après-midi s’est clôturé par un petit goûter.

La vitrine de la médiathèque a été recouverte de dessins réalisés par les enfants de l’école.