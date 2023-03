"The Last of Us" bat des records d'audience en Europe et en Amérique latine

(ETX Daily Up) - "The Last of Us", série adaptée du jeu vidéo éponyme, a marqué l'histoire de la plateforme de streaming HBO Max. Saluée par la critique, sa première saison a permis au drame apocalyptique de devenir la série la plus regardée sur HBO Max en Europe et en Amérique latine. Aux Etats-Unis, "The Last of Us" est aussi un succès. Le dernier épisode a séduit 8,2 millions de téléspectateurs américains. C'est notre chiffre du jour.

Que ce soit directement via la chaîne de télévision HBO que via sa plateforme en streaming, le dernier épisode de la série "The Last of Us" a réalisé une performance en réalisant sa meilleure audience à date aux Etats-Unis. 8,2 millions de téléspectateurs ont suivi le dénouement de la série en vogue, a dévoilé Warner Media d'après les données de Nielsen.

Et pourtant, le défi était de taille puisque la diffusion du dernier épisode coïncidait avec la cérémonie des Oscars, ce dimanche 12 mars. "The Last of Us" s'est même offert le luxe de réaliser un meilleur score que l'épisode précédent qui avait pourtant séduit 8,1 millions de fans.

La série, qui ne cesse de faire le buzz sur les réseaux sociaux, a créé la sensation dans le monde des séries, faisant de Pedro Pascal et de Bella Ramsey les nouvelles coqueluches des réseaux sociaux. Sa popularité n'a fait que s'intensifier depuis la diffusion du tout premier épisode de la saison qui avait alors réuni 4,7 millions de téléspectateurs. Entre le premier et le dernier épisode de la série, l'audience a donc augmenté de 75%, a indiqué Warner Media dans son communiqué. "The Last of Us" a rejoint "House of the Dragon" en réalisant le meilleur lancement sur HBO depuis "Boardwalk Empire" en 2010.

En moyenne, la première saison de la série "The Last of Us" a attiré 30,4 millions de téléspectateurs américains au cours des six premiers épisodes, toutes plateformes confondues. Le premier épisode approche quant à lui des 40 millions de téléspectateurs.

La série, basée sur le jeu vidéo du même nom, a été lancée en janvier 2023 sur HBO aux Etats-Unis et sur Prime Video en France. L'histoire se déroule 20 ans après qu'une pandémie ait décimé l'humanité. On suit le parcours de Joel, incarné par Pedro Pascal, dont la mission est de sortir Ellie, jouée par Bella Ramsey, une jeune fille de 14 ans de la zone de quarantaine. Ils doivent alors parcourir les Etats-Unis et échapper aux personnes infectées pour tenter de survivre.