Ce kit aide les personnes malvoyantes à prendre des photos

(ETX Daily Up) - Il existe dorénavant un moyen pour les malvoyants d’utiliser correctement un appareil photo. Une nouvelle technologie permet en effet de projeter directement sur la rétine l'image capturée par l'appareil afin que des personnes souffrant de déficience visuelle puisse malgré tout prendre des photos de qualité, comme tout un chacun.

Un premier kit va bientôt être commercialisé, fruit d'une collaboration entre Sony et la startup japonaise QD Laser. Il est composé de l'appareil photo compact DSC-HX99 de Sony et du Retissa Neoviewer de QD Laser. Il s'agit d'un viseur qui utilise une technologie de projection rétinienne laser, capable d’afficher une image en couleur d'une définition de 720p. Cela consiste à projeter directement sur la rétine l'image à capturer, pour pouvoir ensuite la photographier ou la filmer correctement. Grâce à ce kit, il est possible d'effectuer une mise au point automatique rapide et de prendre des photos d'aussi bonne qualité qu'une personne qui voit parfaitement bien. De fait, cette solution permet à des personnes malvoyantes de pouvoir photographier de manière relativement nette tout ce qui les entoure. Ce kit devrait être distribué, en exclusivité aux États-Unis dès l'été prochain, autour de 600 dollars.

La projection rétinienne laser est une technologie entièrement nouvelle, une spécialité de la startup japonaise QD Laser. Outre le fait de se servir d'un appareil photo, cette technologie offre aussi une nouvelle façon de voir les paysages et les visages, de lire les panneaux de signalisation, le tout par projection rétinienne.

Selon QD Laser, ce système est parfaitement adapté aux personnes souffrant de divers troubles de la vue, comme la myopie ou d’astigmatisme, afin qu'elles puissent voir une image relativement claire. Attention quand même, toutes les victimes de déficiences visuelles, surtout les plus handicapantes, ne pourront pas en profiter de la même façon.