Laguiole : le festival des bœufs gras de Pâques de retour ce week-end dans la cité

Deux jours d'animation sont au programme.

Ce week-end à Laguiole, aura lieu le festival des bœufs gras de Pâques, deux jours d’animation et d’immersion avec les professionnels de la boucherie et de l’élevage.

Samedi matin, ouverture du festival qui accueillera environ 200 animaux et leurs éleveurs, divisés en 25 sections représentant les 3 filières issues de la race aubrac, Bœuf Fermier Aubrac Label rouge, Fleur d’Aubrac (croissement aubrac/charolais), ainsi que les animaux de la filière bio de la race aubrac.

Ce concours est de notoriété nationale, grâce à son inscription à la Fédération nationale des concours d’animaux de boucherie. L’après-midi, moment fort de l’évènement, la vente aux enchères suivie des transactions.

La soirée "bœuf au comptoir" se tiendra au gymnase municipal où debout, accoudés aux grands comptoirs, les gourmets pourront déguster 8 recettes de bœufs, accompagné d’aligot de l’Aubrac et d’un désert de la maison Bras. L’ambiance musicale sera assurée par Frédéric Verhnet. Le dimanche matin, défilé des confréries et groupes folkloriques dans les rues du village où les vitrines des commerçants seront décorées aux couleurs du festival, visite officielle et bénédiction des animaux. Toute la journée, l’ensemble scolaire Saint-Matthieu, organisera le salon du chocolat au gymnase.