Mélanie Doutey, Fred Testot, Pascal Elbé réunis dans un thriller audio

(ETX Daily Up) - Mélanie Doutey, Fred Testot ou encore Pascal Elbé se donneront la réplique, pas au cinéma ni à la télévision, mais dans une série audio. Le thriller "Le chasseur de rats" sera disponible sur Audible Original à partir du 23 mars.

On les a connus à la télévision, au cinéma, et même. à la radio. Désormais, ces célébrités font le pari des séries audio. Mélanie Doutey, Fred Testot, qui n'en est pas à sa première expérience dans le domaine, Pascal Elbé, Rod Paradot, Sébastien Cauet et François-Xavier Demaison prêtent leur voix au thriller "Le Chasseur de Rats", la nouvelle création Audible Original.

L'histoire ? Des mystérieuses disparitions d'adolescents d'un village en Allemagne de l'Est forcent la police à mener l'enquête. A sa tête, Paula Beyer tente d'élucider cette affaire malgré son deuil. Une enquête difficile pour cette femme sous antidépresseurs depuis le décès de son fils unique, et nouvellement nommée commissaire. Après être tombée amoureuse d'un homme du village, Paula avait alors décidé de postuler à ce nouveau poste. Une nouvelle aventure dans un nouveau lieu, ce qui n'est pas du goût de tous les habitants. Persuadée que les disparitions sont orchestrées par une personne qui s'inspire du mythe du joueur de flûte de Hamelin, Paula doit expliquer cette théorie fantasque face à un psychologue. Et malgré sa certitude, le doute l'envahit. A-t-elle raison de croire en son enquête ou a-t-elle tout inventé ? L'issue déterminera si Paula doit rendre son badge et poursuivre une autre vie.

Fred Testot incarne un geek et le cousin du personnage interprété par Rod Paradot. Il tente d'aider la police à trouver des indices sur une personne disparue.

De son côté, Rod Paradot prête sa voix à Jakob, un policier et collègue de Paula, âgé de 30 ans. C'est la première fois que ce jeune policier enquête sur une telle affaire. Malgré des erreurs, ce futur papa arrive à trouver ses marques grâce à Paula et pourtant, il pourrait remettre en question l'intégrité de cette enquêtrice.

François-Xavier Demaison est quant à lui Grundwald, un officier de la police des polices d'une cinquantaine d'années, un homme stable, fiable, à la carrure impressionnante. Quant à Pascal Elbé, l'acteur devient Gerhard, un officier de 63 ans, respecté et connu de tous.

Six épisodes composeront cette série audio angoissante rythmée par une enquête policière, disponible à partir du 23 mars 2023 sur Audible. Chaque épisode durera approximativement 20 minutes. En tout, la série durera 5h33.