Transport : les pistes cyclables "coronavirus" deviennent définitives

C'est une cinquantaine de kilomètres de pistes cyclables que la ville de Paris a pu mettre définitivement en place pour les usagers du vélo. Elles viennent compléter les 1000 km déjà existants et ont pour vocation de désaturer les transports en commun.

On le sait, depuis le confinement et le Covid, le vélo a la cote. Son utilisation a bondi de + 9% ( au second trimestre de l'année 2022). Face à ce succès, (à Paris 7 % des déplacements se font à vélo, contre moins de 5 % avant les confinements Covid-19), la ville de Paris a décidé de pérenniser les 52 kilomètres de «coronapistes».Pour rappel, ces pistes étaient d'abord provisoires. Elles avaient été lancées pour permettre à un maximum d’usagers de se déplacer en toute sécurité à vélo et désaturer les transports en commun.

Après concertation, elles peuvent être revues à la marge pour améliorer la sécurité des cyclistes ou résoudre les conflits d’usage de l’espace public (entre piétons et vélos notamment).

Ces pistes viennent se rajouter aux 1000 kilomètres de pistes existants pour permettre aux usagers l'utilisation d'un transport alternatif, moins polluant et beaucoup moins cher qu’un véhicule thermique, qu'il soit individuel ou collectif.