Taussac. La réflexion se poursuit autour de la création de la commune nouvelle

Vendredi soir, les élus des conseils municipaux de Taussac et de Mur-de-Barrez se sont réunis à la salle des fêtes de Taussac, accompagnés par 5 personnes du Conseil départemental.

À l’ordre du jour : une réflexion sur un projet de commune nouvelle entre les deux communes de Mur-de-Barrez et de Taussac. La séance a débuté par un discours d’ouverture de la part des deux maires, M. Cayzac et M. Ignace, ainsi que d’Anne-Lise Delouvrie, directrice d’Aveyron Ingénierie. En suivant, Julie Viala d’Aveyron Ingénierie, qui pilote le projet, entourée d’une équipe interne au Groupe Aveyron, a rappelé l’historique de ce dossier et la méthodologie, à l’aide d’une frise chronologique géante affichée également dans la salle des fêtes. Certaines étapes ont été réalisées, d’autres sont encore à franchir.

Ensuite, la place a été donnée à trois facilitatrices : Delphine Bielansky de la Mission Accompagnement du Département, Morgan Corvisier de la DRH du Département et Sylvie Biscaye de l’Adat (Agence Départementale de l’Attractivité et du Tourisme). La séance s’est poursuivie par un travail collectif des conseillers municipaux des deux communes afin d’esquisser la base de la charte de la Commune nouvelle.

Les participants de la soirée ont ensuite partagé un temps convivial autour d’un buffet.