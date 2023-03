Moyrazès. Les "Variations féminines", une exposition à l’espace Jean-Mazenq

Encore une fois les Ateliers la Maresque ont offert aux visiteurs de l’espace Jean-Mazenq, cette semaine, une exposition de quatre artistes de "haute volée" : Ursula Zajac Tzotzis, Irène Fau, Laurence Lacombe et Marie Noëlle Routet.

Ursula Zajac Tzotzis artiste plasticienne s’exprime au travers de ses créations depuis plus de trente ans. Avec l’expérience, elle a apprivoisé de multiples matériaux tels que le métal, la résine, la pierre, le bois, la laine, la soie et la glaise. Dans son atelier, les matières se mêlent au creux de ses mains, Ces tableaux en laine feutrée avec inclusion de soie et ses bijoux baroques nous embarquent dans un univers empli de couleurs.

Quant à Irène Fau, figure bien connue de cet environnement artistique prolifique, elle est passionnée par le dessin d’observation. Après un cursus art graphique pendant trois ans à Penninghen qui lui a ouvert le champ d’autres possibles à travers la pratique de diverses techniques artistiques, elle revient à Rodez, se marie et se met en pause créatrice le temps d’élever ses quatre enfants. Tantôt elle part seule dans la campagne de l’Aubrac pour aller croquer sur le vif les animaux in situ, tantôt, elle retrouve d’autres artistes en ateliers pour travailler différentes techniques. Elle excelle aussi bien dans le portrait des vaches, poules, cochons, ânes que dans la réalisation des linogravures et des monotypes où arbres, portraits et nus se côtoient.

Laurence Lacombe, elle, progresse sur la voie des assemblages de fleurs, de bois, de matière. Artisan fleuriste et décoratrice florale depuis 20 ans, elle travaille le végétal avec créativité et liberté. L’esthétique, l’équilibre, la sobriété sont des traits de ses compositions florales. Passionnée par les fleurs et les plantes, elle, aime partager cet amour du vivant à travers ses ateliers de création florale mais aussi en composant de magnifiques bouquets de fleurs Sa vie à la campagne, lui a permis de garder ce lien très fort avec la nature.

Quant à Marie-Noëlle Routet, artiste autodidacte, sa production de terres cuites se veut diverse et variée. S’y côtoient des animaux confondant de réalité, des visages de la planète (souvenirs de voyages à travers le monde) mais aussi des œuvres plus contemporaines associant différentes techniques de modelage et de cuissons. Elle travaille indifféremment le grès, la faïence, la porcelaine.

Cette exposition de qualité est visible jusqu’à dimanche 19 mars, au second étage de l’espace Jean-Mazenq.