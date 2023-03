Naucelle. Changer le regard des jeunes sur le handicap

Lundi après-midi, les élèves de Jules-Ferry ont participé à différents ateliers de sensibilisation aux handicaps. La mise en place de telles actions est importante pour contribuer à faire changer le regard et les représentations personnelles de chacun sur le handicap. L’autre objectif est de lutter contre les discriminations subies par les élèves en situation de handicap au cours de leur cursus scolaire en milieu ordinaire. Pour que tous les élèves se rendent compte des difficultés rencontrées par des personnes en situation de handicap, des ateliers "les privant" d’un sens étaient proposés aux plus grands (CM1 à CM2) au gymnase du Vallon des Sports. Par exemple, la vue : avec un ceci’foot, une partie de "tomate" à l’aveugle… Les plus jeunes participaient également à des ateliers de sensibilisation sur l’école : comptines en langue des signes, parcours motricité avec une privation sensorielle… L’après-midi, était organisé en collaboration avec la fédération handisport de l’Aveyron et l’Usep (Union sportive de l’enseignement du premier degré) qui contribue à organiser des activités sportives pour les écoles publiques. Des valeurs essentielles en milieu scolaire : l’empathie et la solidarité.