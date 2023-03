Un appel à un rassemblement place de la Concorde à Paris ce vendredi 17 marsaà 18 heures a été lancé sur les réseaux sociaux, selon BFM Paris.

Un appel que les forces de l'ordre ont pris au sérieux en se positionnant aux abords de la place de la Concorde et de l'Assemblée nationale.

Groupes par groupes, les personnes commencent à converger ver la place de la Concorde qui selon nos informations a été fermée par les forces de l'ordre présentes, qui interdisent la circulation des piétons et des cyclistes.

Ce jeudi 16 mars, après l'utilisation du 49.3 par Elisabeth Borne, un rassemblement surprise avait eu lieu sur cette même place, et des échauffourées s'y étaient déroulées, y compris dans les rues adjacentes, après sa dispersion musclée par les forces de l'ordre. Les mêmes heurts s'étaient déroulés dans plusieurs villes de France.

La place de la Concorde se remplit peu à peu, surtout des jeunes, selon un journaliste de BFMTV. Pour l'instant, la situation se résume à un face-à-face entre les personnes rassemblées (ils sont un millier pour l'instant) et le cordon de sécurité mis en place par les autorités. Il semble que ce rassemblement est spontané, sans organisation particulière. Pour certains, ces appels au rassemblement proviennent de l'ultragauche, pour d'autres, "les gens viennent directement après le travail".

Le nombre de personnes sur la place de la Concorde a doublé : environ 2 000 personnes. L'ambiance a l'air bon enfant.

Toujours plus de monde place de la Concorde. Des militants de l'ultragauche seraient selon certaines informations dans la foule. Des personnes prennent des barrièrres pour dresser des barricades à quelques mètres du cordon de sécurité.

The atmosphere heats up at Place de la Concorde as the demonstrators continue to arrive en masse. pic.twitter.com/n2boyzDamD