Orages : 51 départements, dont l'Aveyron, placés en vigilance jaune par Météo France ce samedi

Ce samedi 18 mars 2023, Météo France a placé 51 départements du pays en vigilance jaune face aux orages. L'Aveyron et une grande partie de l'Occitanie font partie du lot.

À l'approche du printemps, les orages se plaisent en France. À tel point que ce samedi 18 mars 2023, ce ne sont pas moins de 51 départements du pays qui ont été placés en vigilance jaune.

L'Aveyron concerné

C'est donc une grande partie du territoire français qui fait face à une vigilance jaune. Elle épargne le Nord, le Nord-Est, le Sud-Est et le littoral aquitain. L'Aveyron et sept autres départements d'Occitanie sont, en revanche, concernés : le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège.

Une partie de la France va encore devoir composer avec les orages, samedi 18 mars 2023. Météo France - Capture d'écran

À quel moment de la journée ?

En Aveyron, la vigilance jaune vient tout juste d'être déclenchée. Active à partir de 15 heures ce samedi, elle le sera, selon Météo France, jusqu'à 20 heures. La tranche horaire est la même dans le Tarn.

Pour le Gers et les Hautes-Pyrénées, elle a commencé à 12 heures et se terminera à 16 heures. Pour le Tarn-et-Garonne, la vigilance jaune est active de 12 heures à 19 heures, et de 12 heures à 20 heures du côté de la Haute-Garonne. Enfin, les orages pourront sévir dans le Lot de 15 heures à 19 heures, et en Ariège de 14 heures à 20 heures.