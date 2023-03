Laguiole. Quand le Rap rythme l’Aubrac

Une dizaine d’adolescents ont participé au projet "Rap en Aubrac" initié par la communauté de communes Aubrac Carladez Viadène, autour du rappeur et coach vocal KoHndo et de l’artiste aveyronnais Robin Viès.

Après Argences-en-Aubrac en octobre et Mur-de-Barrez en décembre, la poignée de jeunes a retrouvé KoHndo, cette fois-ci à Laguiole, pendant deux jours. L’occasion de reprendre les textes et les compositions musicales déjà travaillées et de procéder à l’enregistrement, en faisant attention à la rythmique des mots et aux rimes choisies.

Au lendemain de ces deux journées de composition musicale, les jeunes ont participé à une sortie à vélo électrique, au départ de la station de" La Source" et encadrée par Gonzalo Diaz. Histoire de forger un peu plus le lien avec le rappeur, avant le prochain rendez-vous fixé aux vacances de Pâques, en avril…

Retrouvez les images de ces deux jours sur le site internet de la communauté de communes : www.ccacv.fr