Laguiole. Apolline Chauffour, une professionnelle au service du bien-être

Retour au pays pour Apolline Chauffour, 27 ans, chiropracteur, qui propose ses services depuis le début de l’année. Elle est installée au 2, rue Layolette, dans le cabinet de son grand-père qui a exercé de nombreuses années, à Laguiole, en tant que médecin généraliste.

Après cinq ans d’études à l’école de chiropraxie, l’Institut franco européen de chiropraxie de Toulouse, et une année de remplacements et de collaboration avec des confrères à Montpellier, la jeune praticienne n’avait qu’un but, quitter la ville pour apporter des soins aux personnes en milieu rural, loin de certaines pratiques.

"C’est avec une grande émotion que je me retrouve là ou mon grand-père a lui même exercé ; la population est bien différente de celle des villes, elle est à l’écoute. Le chiropracteur travaille essentiellement sur la colonne vertébrale", souligne Apolline.

La chiropraxie qu’es aquo ? Une pratique reconnue pour soulager efficacement les douleurs lombaires, cervicales et autres douleurs articulaires. Elle s’adresse à un large public du bébé à la personne âgée. L’objectif est donc de rétablir la circulation normale de l’influx du système nerveux, et ainsi permettre au corps humain d’utiliser sa capacité naturelle à la cicatrisation et à la récupération de son plein potentiel de santé.

Pas besoin d’ordonnance pour des séances de chiropraxie, elles sont prises en charge par les mutuelles. Alors plus d’hésitation contacter Apolline au 06 86 40 94 54, elle prendra soin de vous du lundi au vendredi de 9 heures à 18 h 30.