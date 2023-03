Espalion. Les anciens chefs de corps réunis

Chez les pompiers amitié et solidarité ne sont pas un vain mot. Samedi dernier, à l’initiative du Saint-Cômois Claude Fougassiès, la plupart des anciens chefs de CIS du Nord-Aveyron et leurs épouses se sont retrouvés au Centre d’Incendie et de Secours de Boralde pour la traditionnelle rencontre annuelle mise à mal par la Covid ces dernières années. Sous la conduite du lieutenant Serge Rieutort, ils ont visité le centre, ont découvert l’évolution des moyens mis à disposition mais surtout eu plaisir à évoquer beaucoup de souvenirs communs de leur période d’activité. Après l’apéritif offert par l’Amicale présidée par Éric Barbier, le groupe s’est retrouvé autour des tables du Saint-Damien pour un excellent repas et poursuivre l’échange.