Entraygues-sur-Truyère. Les secrétaires administratives de l’ADMR en réunion de travail

Circulaires, calendrier des rencontres, plan de départ en congés, préparation aux astreintes et toute autre question ou informations furent abordés par les secrétaires administratives des associations d’Entraygues, Estaing, Bozouls et Saint Come-Espalion, à la maison de santé d’Entraygues, lundi 6 mars.

En effet, depuis la mise en place d’un groupement d’employeurs et de responsables de territoire, les secrétaires administratives se rencontrent chaque mois.

Audrey Pagés, responsable de territoire, anime ces rencontres de travail ayant pour but de partager l’expérience de chacune, dans son association et d’harmoniser les pratiques. Des rencontres de partages, intéressantes et fructueuses pour chacune.