Femmes en mouvement, une association qui promeut l'inclusion des femmes dans la mobilité

(ETX Daily Up) - L'association Femmes en mouvement est présente pour la première fois au salon des mobilités urbaines, Autonomy, à Paris. Elle y partage son manifeste et sa vision quant à la nécessité d'intégrer davantage de femmes dans le secteur de la mobilité, à tous les niveaux.

Fondée en 2015, l'association Femmes en mouvement revendique désormais près de 130 membres à titre individuel et une trentaine d'entreprises, dont de grands groupes. A travers son manifeste, l'association se donne pour mission de promouvoir les femmes dans la mobilité.

Elle vise notamment à renforcer la représentativité des femmes à tous les échelons. "On a aujourd'hui beaucoup de femmes dans les métiers de la communication ou des ressources humaines, le but est donc d'en amener davantage vers les métiers de la conduite ou de la maintenance", témoigne ainsi Corinne Alinat, membre du conseil d'administration de l'association.

La mise en avant de modèles est également bénéfique pour que des jeunes puissent se projeter et évoluer dans leurs propres projets. "Notre vocation est de sensibiliser et d'informer. On peut par exemple aider des jeunes filles issues de milieux défavorisés et les accompagner vers des métiers où il y a de l'emploi. Des adhérentes de l'association deviennent alors mentors pour ces jeunes filles, afin de les soutenir et de les suivre tout au long de leurs démarches".

Mais une fois intégrées dans le secteur de la mobilité, il est aussi primordial que les femmes puissent évoluer et tendre vers des postes à responsabilité : "l'idée est de promouvoir les femmes qui sont déjà dans ces métiers afin qu'il y ait davantage de mixité dans les tables rondes et qu'elles apportent leur expertise, aussi valorisante que celle d'un homme."

L'association soutient enfin qu'une solution de mobilité conçue pour les femmes sera aussi adaptée aux hommes alors que le contraire n’est pas forcément vrai : "nous souhaitons pouvoir intégrer plus de femmes dans le processus de conception des produits, car un vélo construit à 100% par des hommes sera tout naturellement plus utilisé par des hommes que par des femmes".

D'une manière générale, toute la démarche de Femmes en mouvement est basée sur l’écoute mais aussi et surtout l’empowerment, c'est-à-dire la prise en compte de l'estime de soi et de ses propres compétences, pour pouvoir évoluer et ne laisser personne au bord du chemin.