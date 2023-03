Baraqueville. La motoculture comme nouvelle activité de Meca Services

En 2020, Jean-Michel Carrière et Quentin Vaurs achetaient les ateliers des Silos à Christian Ginestet pour y installer l’entreprise Meca Services, spécialisée dans la mécanique agricole et les travaux publics. En 3 ans, l’entreprise a non seulement trouvé sa clientèle mais en plus de cela, elle ouvre son champ d’action à d’autres activités.

Avec le recrutement de Yannick Cabot, un technicien expérimenté, ce sont maintenant des services liés à la motoculture qui sont proposés ici : Meca Services fournit désormais une large gamme de matériel en la matière qui va des tronçonneuses aux tailles haies en passant par les tondeuses, les microtracteurs et même les quads. Attachés à la qualité, ce sont ses marques de renom qu’ils ont souhaité commercialiser.

Toutefois, les réparations peuvent être aussi réalisées sur d’autres matériels professionnels.

Et maintenant que l’on sait où trouver tous les équipements destinés à la motoculture, il n’y a plus qu’à attendre que l’herbe pousse…