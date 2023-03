Mur-de-Barrez. L’art de la greffe, un savoir-faire ancestral

C’est début mars que les greffeurs de l’Association "Variétés Locales 12" proposent leur activité dans différents villages nord-aveyronnais.

Grâce à eux, ce savoir-faire souvent pratiqué discrètement au sein du cercle familial est présenté à la population. Ni les curieux, ni les connaisseurs ne manquent le rendez-vous.

Cette année, après Ste-Geneviève, l’atelier-greffe était installé à Mur-de-Barrez, le 9 mars, jour de marché.

Le geste technique de la greffe est non seulement expliqué et montré, patiemment, mais couteaux à greffer et pinces à greffer sont prêtées à qui veut essayer de réaliser la délicate jonction entre le porte-greffe et le greffon adéquat.

Certains préfèrent confier la greffe de la variété choisie, à la main experte de nos amis de "VL12". Car voilà bien là, le but de cette activité, obtenir l’arbre fruitier désiré, et récupérer quelques années plus tard, les fruits convoités. Un bel exemple de développement durable – l’art de la greffe, un savoir-faire ancestral… dans l’air du temps.