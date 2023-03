Des records de chaleur pourraient tomber ce mercredi : voici où il va faire le plus chaud en Occitanie

Des pointes à 30°C pourraient être atteintes ce mercredi 29 mars 2023.

L'hiver semble définitivement derrière nous, ce début de semaine est d'une grande douceur. Météo France annonce "des records mensuels de chaleur possibles" ce mercredi 29 mars 2023. Dans cette masse d'air chaud qui recouvre le pays, "des pointes à 30°C sont possibles dans le sud de l'Aquitaine" et il fera également très chaud dans l'est de l'Occitanie.

A lire aussi : Sécheresse, débroussaillage, réserves d'eau : comment l'Aveyron se prépare à faire face aux incendies de l'été ?

Voici où il devrait faire le plus chaud dans la région, et où les 30°C pourraient être atteints, selon les prévisions de Météo France :

28°C l'après-midi à Tarbes (Hautes-Pyrénées)

27°C à Saint-Gaudens (Haute-Garonne)

25°C à Auch (Gers)

24°C à Albi (Tarn) et Foix (Ariège)

23°C à Castres (Tarn), Montauban (Tarn-et-Garonne) et Cahors (Lot)

22°C à Toulouse (Haute-Garonne)

21°C à Rodez (Aveyron) et Mende (Lozère)

19°C à Nîmes (Gard)

18°C à Carcassonne (Aude)

17°C à Perpignan (Pyrénées-Orientales) et Montpellier (Hérault)

Voici où il va faire le plus chaud en Occitanie ce mercredi. Capture - Météo France

Où il va faire le plus chaud en Aveyron

En Aveyron, c'est du côté de Villefranche-de-Rouergue, d'Espalion et d'Entraygues-sur-Truyère qu'il fera le plus chaud l'après-midi avec une moyenne de 23°C.

On comptera 22°C à Millau, 21°C à Rodez et pas moins de 19°C à Laguiole et 18°C à Salles-Curan.

Voici où il va faire le plus chaud en Aveyron ce mercredi. Capture - Météo France

Une fin de semaine fraîche et instable

La fin de semaine sera en revanche plus agitée. Dès jeudi 30 mars, "les hautes pressions vont s'effacer vers l'est, et laisser s'enfoncer le front froid de notre vaste perturbation atlantique vers le sud du pays". Les températures vont fortement baisser, la neige pourrait même s'inviter dès 1 800 mètres dans les Alpes.

La pluie et de fortes rafales de vent devraient également prendre le relais dès vendredi, avant un week-end potentiellement "frais et instable" avec "un risque d'averse généralisé".