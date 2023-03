Laissac-Sévérac l'Église. Les randonneurs découvrent St-Tropez

Les adhérents du club de marche de Laissac (Laissac à dos) se retrouvent toutes les semaines pour randonner dans les environs, mais aussi deux fois par an pour des "voyage-découverte" dans d’autres régions. Le plus récent d’entre eux avait pour destination St -Tropez et l’arrière pays varois.

Vingt cinq personnes participaient à cette belle aventure. Hébergées pendant quatre jours dans un village de vacances qui donnait sur le golfe de St Tropez, elles ont pu faire, entre autres, le tour du cap à pied, en longeant la côte, tout en admirant les voiliers qui participaient aux régates des Voiles de St-Tropez. Le marché de St Tropez faisait aussi partie de leurs nombreuses sorties. Côté terres, leurs pas les a conduits à la Chartreuse de la Verne, puis au village de Gassin où ils ont pu profiter d’une belle vue panoramique sur le golfe. Sur le chemin du retour, la cité lacustre, port coloré, surnommé "la Petite Venise Provençale", les attendait à Port Grimaud, avant de rejoindre l’Aveyron la tête remplie de moments sportifs conviviaux, et prêts à recommencer.

Les prochaines destinations de voyages permettront de découvrir Rosas en Espagne, et les Corbières fin septembre.

Les adhésions au club "Laissac à Dos", s’enregistrent en septembre.

Contact :

rando.laissacados@gmail.com