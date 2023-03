Flavin. Les Agri-trotteurs sont de grands voyageurs

Il y a cinq ans était créée l’association Agri-trotteurs forte aujourd’hui de 190 adhérents issus de tout le département. Son objectif est de faire des voyages comme le proposait à l’origine le groupe des producteurs de lait de vache, Lactalis, qui abandonne en 2014 cette prestation.

L’association des Agri-trotteurs a donc pris la suite pour l’organisation de voyages à coût modeste pour satisfaire le plus grand nombre de personnes et toujours avec de magnifiques destinations. Hollande, Alsace, Normandie, Pays basque… Cette année, des séjours en Bretagne, au Tyrol et à Rome sont programmés.

Dernièrement, à la salle polyvalente de Flavin, c’était le repas annuel des "retrouvailles" avec, pour passer un agréable moment, 180 convives. C’est dire leur attachement au groupe et leur plaisir de se retrouver avant de s’en repartir voyager.