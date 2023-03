Luc-la-Primaube. Douze nichoirs installés dans les jardins familiaux de Jardéco

Lors de l’assemblée générale de Jardéco, l’idée avait été émise de lancer un projet de construction de nichoirs en collaboration avec les activités de la MJC. Dans un premier temps, deux ateliers de 2 heures se sont déroulés à l’espace Saint-Exupéry en présence d’une quinzaine d’enfants de l’accueil de loisirs de la MJC, accompagné de trois bénévoles de l’association Jardéco, Bernard, Jean-Pierre et Philippe pour confectionner 12 nichoirs en bois épicéa. Trois modèles de formes différentes ont vu le jour, tous destinés à accueillir des couples de mésanges bleues ou charbonnières.

Ces nichoirs ont été installés mercredi dernier sur les chalets de l’espace des jardins partagés en présence des enfants de 9 à 11 ans de l’accueil de loisirs de la MJC accompagnés par les animateurs Marion et Florian, pour le plus grand bonheur des participants qui pourront venir voir évoluer les mésanges lors de la nidification. Il est important d’anticiper la pose pour que les mésanges puissent se familiariser avec ce nouvel habitat. La saison de nidification va battre son plein de mars et jusqu’à fin juillet ou août. Les mésanges ont deux périodes de reproduction, mars-avril et mai-juin. Elles vont commencer à parader. Mâle et femelle vont bientôt faire leur nid. La femelle peut pondre entre deux et six œufs, qui écloront 13 ou 14 jours plus tard et qui prendront leur envol entre deux et trois semaines après l’éclosion.

Auparavant, les jardiniers ont donné des explications aux enfants sur les nichoirs, leur taille, forme ou trou d’envol, les orienter judicieusement, pas de peinture, les nettoyer, débarrasser des fientes, du nid, ou des plumes chaque année… On ne peut pas dire si les couples reviennent d’une année sur l’autre dans le même nid. Une après-midi très enrichissante qui s’est terminée par un goûter offert par l’association Jardéco.