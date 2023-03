Marcillac-Vallon. Les enfants de la maternelle en visite au centre de secours

Profitant de la belle météo du premier jour du printemps, les 38 élèves de maternelle du groupe scolaire Jean-Auzel se sont rendus à la caserne des pompiers de Marcillac accompagnés de leurs enseignants, des Atsem, de quelques parents et deux pompiers volontaires en uniformes venus les chercher devant l’école. Même "Mimí la mirga", la mascotte de la classe bilingue était de sortie.

Accueillis chaleureusement par six pompiers volontaires venus spécialement pour eux, petits et grands ont été aussitôt émerveillés par les gros camions rouges garés devant le centre de secours. Ils ont ensuite été répartis en ateliers de découverte du dispositif "Apprendre à porter secours" qui sera ultérieurement exploité en classe.

Les enfants ont été sensibilisés aux risques domestiques afin d’adopter une attitude de prévention.

Ils ont également appris à passer une alerte "pour de vrai" au Sdis en composant le 112.

Le temps d’une petite pause pour déguster le goûter offert par l’amicale des pompiers, et c’est reparti pour d’autres ateliers dans lesquels les enfants ont pu découvrir les équipements et les véhicules des soldats du feu. Chacun a pu monter dans l’ambulance et le gros camion citerne, tester le brancard et une attelle, essayer des casques et la manipulation de la lance à incendie… de quoi susciter quelques vocations parmi tous ces bambins.