Loi Rist : les syndicats de l'hôpital de Decazeville donnent l'alerte auprès de l'Agence régionale de santé

L’intersyndicale CGT, CFDT du centre hospitalier de Decazeville a alerté, dans un courrier en date du 21 mars dernier, le directeur départemental de l’Agence régionale de Santé en Aveyron (ARS) afin de lui faire part des vives inquiétudes liées à la mise en application de la loi Rist le 3 avril prochain. Ils ont été reçus ce mardi 28 mars dans les locaux ruthénois.

Face à la pénurie de praticiens hospitaliers, nombreux sont les hôpitaux qui font régulièrement appel à des médecins intérimaires. Des profils ô combien utiles, certes, mais très coûteux. Dans ce contexte, la loi Rist (du nom de la députée Renaissance du Loiret Stéphanie Rist), introduit un plafonnement du salaire de ces médecins remplaçants. Leur rémunération sera en effet, dès la mise en application du texte, limitée à 1 170 euros bruts par garde de 24 heures.

Ainsi, l’intersyndicale CGT, CFDT du centre hospitalier de Decazeville n’a pas caché son inquiétude face à l’application, début avril, de cette dernière : "En ce qui concerne l’hôpital de Decazeville, nous ne pourrions accepter qu’un service de plus soit en danger ou amoindri, mettant ainsi en danger notre bassin de population. Il est capital pour la population comme pour l’hôpital et pour son personnel de préserver en intégralité le service des urgences avec ses deux lignes de jour comme de nuit, 24 h/24. Nous vous demandons expressément de protéger notre établissement car cette ultime attaque serait le coup de trop qui entraverait le fonctionnement de l’hôpital". Mardi 28 mars, ils ont été reçus par Benjamin Arnal, directeur départemental de l’ARS en Aveyron et Vincent Prévoteau, directeur des centres hospitaliers du Nord Aveyron, incluant Rodez, Decazeville, Espalion, Saint-Geniez-d’Olt, le Vallon et Aubin.

"C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase"

"On a ainsi pu exposer nos craintes et clairement expliquer que nous n’envisagions aucune suppression que ce soit en ce qui concerne l’hôpital de Decazeville, au niveau de nos deux lignes", assure Stéphanie Ruiz de la CGT. "Ils espèrent qu’avec la PST* ça va aider les urgentistes à se positionner et que ceux de Villefranche ou Rodez interviennent également". Et d’ajouter : "ils ont assuré tout faire pour qu’elles soient conservées. Nous en avons également profité pour leur parler du laboratoire d’analyse. Puisqu’en effet, il devrait y avoir une fin de coopération avec Figeac le 6 juin prochain et nous, nous demandons à garder notre laboratoire sur site avec la présence d’un biologiste", explique-t-elle. "On se bat pour garder ce service", insiste-t-il.

L’occasion également d’exposer les dix lits non utilisés en Unité de soins de longue durée (ULSD) en raison d’un affaissement de la toiture. "Nous avons donc demandé que l’ARS finance ces travaux car l’hôpital ne peut pas supporter un tel coût", assure Pascal Mazet, secrétaire départemental CGT Santé.

L’intersyndicale l’assure avec conviction : "À Decazeville, il est absolument impératif de garder nos deux lignes, 24 h/24, ce sont en effet les urgences qui nourrissent l’établissement. Quelque suppression que ce soit au niveau des urgences serait décisive pour l’ensemble de l’établissement. C’est essentiel pour la sécurité de la population, pour le territoire et pour notre personnel". Et Pascal Mazet d’insister : "Nous avons déjà subi la fermeture de la maternité en 2017 puis la fermeture de la chirurgie complète. À cela s’ajoute la crise sanitaire et l’incendie. C’est la goûte d’eau qui fait déborder le vase aujourd’hui ", déplore-t-il.

Les syndicats l’avouent : "Cette réunion s’est bien passée, aujourd’hui nous sommes dans l’attente".

*La Prime de Solidarité Territoriale permet pour les praticiens d’effectuer, en dehors de leurs obligations de service dans leur propre établissement, au moins une demi-journée par mois d’exercice dans un autre hôpital.

