Pape en doudoune, arrestation de Donald Trump : ces images virales créées par une intelligence artificielle qui inquiètent

Le réalisme saisissant de ces images générées en quelques secondes par une intelligence artificielle suscite bien des inquiétudes.

ChatGPT, Midjourney... Vous avez peut-être entendu parler de ces noms de logiciel ces derniers temps. Et vous avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux des images créées par ces intelligences artificielles qui peuvent faire sourire, qui peuvent émerveiller, mais aussi inquiéter.

Le pape François en sainte doudoune blanche, Donald Trump en train de se battre contre les forces de l'ordre, Emmanuel Macron au milieu des montagnes d'ordures dans les rues de Paris... Si un œil expert peut dire facilement qu'il s'agit de fausses images, d'autres peuvent tout aussi aisément se faire berner.

Cette image du pape en est un parfait exemple :

D'autres images possèdent plus de défauts visibles d'un premier coup d'œil ou peuvent faire moins véritables:

Comment reconnaître ces fausses images ?

Ces images ont été générées en quelques secondes seulement via l'application MidJourney. Elles posent aujourd'hui de vraies inquiétudes sur la circulation de l'information, principalement sur les réseaux sociaux.

En plein contexte social extrêmement tendu en France autour des sujets de la réforme des retraites et des violences policières, l'image d'une personne âgée avec le visage ensanglanté, et encadré par la police, s'est par exemple vite propagée. Il s'agit, vous le saurez maintenant, d'une image créée par Midjourney.

Alors cette photo est peut-être vraie. Mais sans source, difficile à dire. Certains outils l’identifient comme probablement générée par IA.

Il devient de plus en plus important, pour les internautes, de se méfier de ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux et de bien recouper une information marquante qui peut attirer votre attention en scrollant votre fil d'actualité.

En regardant attentivement certaines images, quelques aberrations visuelles peuvent vous interpeller. Midjourney peine encore, par exemple, à modéliser les mains ou les doigts, les protagonistes de la photo pourraient bien se retrouver avec un orteil en trop.

Lorsque du texte s'affiche, il peut aussi être incohérent voire dans une langue carrément inventée. Il faut aussi être attentif aux objets que peuvent porter les personnages sur la photo. Sur celle-ci, l'homme à gauche tient bizarrement son appareil, quand au fond de l'image, on se demandera qui a pu inventer ce genre de panneau pour piétons.

L'un des premiers exemples qui a circulé sur les réseaux, est celui de l'image de cette jeune fille dans sa chambre. Si rien n'est suspect au premier coup d'œil, rien ne va quand on regarde bien (des posters aux photos, en passant par les différents objets de la pièce).

Fin des essais gratuits sur Midjourney

Si Midjourney est capable de générer des images magnifiques, l'utilisation qu'on lui en fait pour alimenter la désinformation inquiète au point que le service a suspendu, depuis mardi 28 mars 2023, son système d'essais gratuits.

Une décision qui résulterait de la forte fréquentation du logiciel et des abus qui en ressortent, a fait savoir le CEO, David Holz. Il ne sera plus possible d'utiliser Midjourney gratuitement pour une durée indéterminée.