Aubin. "Les Enfants de Choroni" : une nouvelle association est née

Une nouvelle association "Les Enfants de Choroni", créée par Laura Hernandez qui en est la présidente et José Ferton la trésorière, vient de voir le jour sur Aubin. Le duo avait récemment invité tous les adhérents au restaurant bar le "Grizou", au Gua, pour présenter leur association.

"Choroni se trouve au Vénuezela. C’est un petit village de pêcheurs quelque peu isolé, et la plupart des habitants vivent dans la précarité et dans une extrême pauvreté comme j’ai pu le constater lors de mes séjours là-bas", explique Laura.

Et d’ajouter : "C’est à Choroni que j’ai rencontré mon mari Antonio et depuis plus de 10 ans, nous y faisons régulièrement des allers-retours. Tous les deux nous voulions faire quelque chose pour la population."

En discutant avec des connaissances, l’une d’entre elles leur suggère : pourquoi ne viendrez-vous pas en aide à ces gens par le biais d’une association ? Les choses se sont alors enchaînées naturellement et spontanément. Des bénévoles ont apporté leur soutien. L’association créée, la priorité a été accordée aux enfants de Choroni qui manquent de tout : de cahiers, de crayons, de livres, de cartables, d’équipements de sport, de vélos, de trottinettes, de jouets, de vêtements…

"Nous récoltons tout pour le leur faire parvenir et nous faisons appel aux dons, quelle que soit leur valeur ils seront les bienvenus, car l’argent récolté nous servira à financer les expéditions de colis à Choroni. Nous mènerons plusieurs actions en cours d’année, comme un stand à la brocante du 1er mai, à Cransac. Pour tous ceux qui veulent nous aider, notre siège est installé à Duc."

Contact : 06 60 63 24 10 ou /06 88 24 24 41. Site internet : lesenfantsdechoroni.e-monsite.com. Mail : lesenfantsdechoroni@gmail.com.