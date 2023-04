Réchauffement climatique, sécheresse : ce qu'il faut savoir pour réutiliser l'eau de pluie chez soi

L’utilisation d’eau de pluie étant strictement réglementée, certains usages sont possibles et d’autres non. Voici comment la réutiliser au quotidien.

L'eau de pluie est-elle potable ?

Malgré les apparences, l’eau de pluie n’est pas potable. Le cycle de l’eau récupère de nombreux éléments polluants (chimique et bactériologiques) au contact de la terre, des matériaux et de l’atmosphère. Elle ne respecte pas les normes de qualité du Code de la santé publique sur l'eau potable. Selon l'arrêté du 21 août 2008 encadrant l'utilisation de l'eau de pluie, il est impossible de l'utiliser pour la boisson, la cuisine, la vaisselle et l’hygiène corporelle. Si la potabilisation des eaux de pluie à domicile reste une option envisageable, le centre d'information sur l'eau (CIEAU) déconseille toutefois cette pratique.

L'eau de pluie peut-elle être utilisée à l’intérieur du domicile ?

Il est autorisé d'utiliser l'eau de pluie :

- pour nettoyer les sols ou de faire le ménage avec.

- pour alimenter la chasse d'eau ou laver le linge.

Quelles précautions doit-on prendre pour utiliser l'eau de pluie en intérieur ?

Il est nécessaire d'installer un double circuit afin d'éviter les problèmes de retour d'eau.

Les robinets d'eau potable et les robinets de distribution d'eau de pluie doivent se trouver dans des pièces séparées et être équipés de plaques avec les mentions "eau potable" et "eau non potable".

La tenue d'un cahier de suivi est également recommandée, il faut y inscrire le schéma du système d'eau de pluie, le nom de la société qui suit l'installation, l'entretien, les dates de vérification, les relevés mensuels…

Dans quelles conditions peut-on utiliser l'eau de pluie à l’extérieur ?

L'arrêté de 2008 ne prévoit aucune restriction pour les activités de plein air. Vous pouvez utiliser l'eau de pluie de manière illimitée pour arroser votre jardin, nettoyer votre voiture, disposer d'une réserve d'eau permanente ou encore remplir votre piscine...

L'eau de pluie est-elle synonyme d'économie ?

Récupérer l’eau de pluie demande peu d’efforts pour beaucoup d’avantages. Avec votre installation, vous pouvez réutiliser l’eau du ciel à la maison comme au jardin. Mais le système peut se révéler précaire (épisode de sécheresse) et onéreux (comptez entre 8 000 et 13 000 € pour l'achat d'une cuve). Entreprendre de réutiliser les eaux de pluie, est avant tout, un geste écologique.