Cet outil intelligent transforme vos croquis en "oeuvres" d'art

(ETX Daily Up) - L'intelligence artificielle touche tous les domaines, y compris la culture et l'art. L'application web Scribble Diffusion se présente comme un moyen simple et inédit de faire ses premiers pas dans le monde de l'art généré par de l'IA, le tout à partir d'un simple croquis et d'une petite description.

Aujourd'hui, il est possible de créer des images de toute pièce via des sites comme Midjourney ou encore DALL-E. Ces modèles d'apprentissage automatique très performants permettent de générer des images numériques photoréalistes bluffantes, à partir de descriptions plus ou moins précises en langage naturel. Mais il existe aussi des outils moins ambitieux, mais un peu plus ludiques. C'est le cas de Scribble Diffusion.

Cette application Web, gratuitement accessible à tous, permet de convertir de simples croquis ou esquisses en tableaux plus ou moins réalistes. L'idée est de réaliser au doigt, au stylet ou à la souris, un dessin agrémenté d'une brève description pour, en un clic, obtenir un équivalent beaucoup plus artistique. Évidemment, il est possible de "retoucher" le croquis pour un résultat davantage en phase avec vos attentes.

Scribble Diffusion est un projet open-source et son code est disponible sur GitHub. Il repose sur une toute nouvelle structure de réseau neuronal appelée ControlNet. L'intelligence artificielle interprète ici le dessin pour générer à l'écran une image "artistique" la plus proche possible.