SuperMémé : sur TikTok, les utilisateurs détournent l'interview d'Emmanuel Macron avec humour

(ETX Daily Up) - Il n'est pas rare de voir un son devenir une "trend" sur TikTok. Si d'habitude, ce sont les musiques qui connaissent un succès sur la plateforme, ce sont parfois des extraits de séries, de films, et même d'émissions qui peuvent devenir des memes. Et cette fois-ci, les utilisateurs de TikTok ont jeté leur dévolu sur la dernière interview d'Emmanuel Macron donnée aux journalistes de TF1 et France 2 lors des journaux télévisés de 13h le 22 mars dernier

C'est un passage en particulier qui a retenu l'attention des internautes, celui où le président de la République a fait à la fois les questions et les réponses : "Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ? Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis ? Oui. Peut-être".

Des mots que les créateurs ont perçus comme condescendants et insolents. Ces derniers ont donc décidé de s'en amuser en créant une tendance façon "actor studio". Certains ont repris en play-back les paroles du président en titrant "Macron dans sa bitching era", tout en jouant un personnage hautain.

La 'trend' a même dépassé les frontières. Si les manifestations françaises suscitent l'intérêt des internautes à l'étranger avec le hashtag #BeMoreFrench, le discours d'Emmanuel Macron déclenche le rire. De nombreux non-francophones ont utilisé ce passage pour pratiquer leur français, toujours avec humour.

Enfin, comme toute bonne 'trend', ce meme audio n'a pas échappé aux détournements. Les utilisateurs associent ces paroles à une situation précise : "Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de réviser au dernier moment les partiels ? Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pu réviser tout le long du semestre ? Oui. Peut-être", comme dans le TikTok de l'utilisateur @fabarpo. Là encore, cette tendance a été reprise par des non-francophones comme la créatrice @trashling : "Do you think I'm happy being obsessed with another fictional white boy? Non. Did I make it worse by looking up his name on tiktok? Oui. Peut-être."(Est-ce que vous pensez que je suis heureuse d'être obsédée par un autre garçon blanc fictif ? Non. Est-ce que j'ai empiré les choses en cherchant son nom sur TikTok ? Oui. Peut-être.") Des personnalités connues comme Augustin Trapenard se sont même prêté au jeu dans une vidéo.