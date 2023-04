Rieupeyroux. Des défis pour sensibiliser au développement durable

Tout au long de cette année scolaire, les élèves de 6e du collège Dominique-Savio se sont impliqués dans le Défi Ecosystem : un projet à la fois écocitoyen et solidaire proposé par l’éco-organisme Écosystème. L’objectif est de relever des défis ludiques et informatifs permettant la sensibilisation au développement durable à travers l’exemple de la seconde vie des équipements électriques et électroniques et des ampoules. Le projet repose sur une mécanique solidaire : tous les 1 000 défis validés, une mission d’électrification de l’ONG partenaire "Electriciens sans frontières" est enclenchée.

Les élèves se sont largement prêtés au jeu des défis et se sont montrés très impliqués et volontaires.

Ils étaient très fiers que leurs défis aient participé à l’électrification et l’accès à l’eau d’un centre de santé au village de Miandrizara sur l’île de Madagascar ainsi que d’un autre centre de santé dans la ville de Mremani aux Comores. Rappelons que ce projet fait partie d’un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) ayant pour thème le développement durable de l’établissement scolaire.