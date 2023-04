Les Albres. En balade dans la région des étangs

C’est dans une belle région, riche en étangs sur un site classé "Natura 2000" que les marcheurs de Rando ‘zalbres piloté par Christian, navigateur chevronné bien aidé par Jean Marie ont pu louvoyer sous un soleil radieux au bord des étangs du Roudillou, de Lagarrigue, de Bournazel dit de Cavagnac, tous reliés par un même ruisseau.

Deux groupes sur un circuit de 6 km pour les uns et 13 km pour les autres, mais avec des paysages différents, ont pu apprécier sur de larges chemins une belle campagne à perte de vue. Passage à la chapelle de Notre Dame du Bon Secours, un site religieux où une bénédiction était donnée chaque année pour protéger le village de la grêle. Puis à l’étang du Roudillou, un coin agréable et joliment arrangé pour les amateurs d’eau et de poissons tel que le black-bass, le brochet, la perche, le gardon, la tanche, l’écrevisse signal, plus d’autres espèces à observer comme la loutre, le sympetrum rouge sang, le héron cendré… Sans oublier le village de Bournazel et son remarquable château de renaissance. À l’arrivée, il y avait comme il est souvent de coutume, un petit plus pour l’anniversaire de Jean -Marie et Maurice avec de bon jus de fruits et de très bons gâteaux faits maison accompagné d’un petit vin chaleureux.